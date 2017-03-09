Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам

Выступая перед журналистами, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что уже сегодня внесет в Государственную думу законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание сроком лишения свободы до 12 лет для ответственных в склонении детей к самоубийствам в социальных сетях.

«Для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить стоит ли продолжать эту опасную игру», — цитирует Яровую агентство «Интерфакс».

Вице-спикер объяснила, что при помощи призывов в социальных сетях может изменяться сознание подростка и он посредством манипуляций «на подсознательном уровне оказывается ведомым».

Все это Яровая расценила как дистанционное убийство.