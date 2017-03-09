Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам

Выступая перед журналистами, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что уже сегодня внесет в Государственную думу законопроект о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание сроком лишения свободы до 12 лет для ответственных в склонении детей к самоубийствам в социальных сетях.
«Для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить стоит ли продолжать эту опасную игру», — цитирует Яровую агентство «Интерфакс».
Вице-спикер объяснила, что при помощи призывов в социальных сетях может изменяться сознание подростка и он посредством манипуляций «на подсознательном уровне оказывается ведомым».
Все это Яровая расценила как дистанционное убийство.
При этом ответственность, по ее словам, должна наступать даже в том случае, если реализованных самоубийств совершено не было
В середине февраля вице-спикер Госдумы заявила, что в 2016 году самоубийство совершили 720 несовершеннолетних. Она отметила, что так как пропаганда суицида идет через интернет, «шаг за шагом, очень незаметно, стала возникать новая система координат», где-то, что «казалось невозможным, стало реальностью».
15 февраля представитель «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил, что социальная сеть начала блокировать аккаунты пользователей, которые используют на своих страницах хештеги, связанные с так называемыми «группами смерти».