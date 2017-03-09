Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут

«ДПУ может начать процедуру перевода заключенного Владимира Филата только после того, как получит постановление об исполнении. Пока такой документ мы не получили», — сказала Ботез.

Высшая судебная палата (ВСП) по итогам заседания 22 февраля отклонила протесты стороны обвинения и стороны защиты по делу Филата. Оглашение мотивационного решения намечено на 23 марта.

В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.

Экс-премьера обвинили в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента. В январе 2017 года прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения вновь настаивала на его ужесточении, а адвокаты — на его отмене.

Сразу после вынесения окончательного приговора, его должны перевести в тюрьму Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.