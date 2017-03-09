Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik.
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik.
«ДПУ может начать процедуру перевода заключенного Владимира Филата только после того, как получит постановление об исполнении. Пока такой документ мы не получили», — сказала Ботез.
Высшая судебная палата (ВСП) по итогам заседания 22 февраля отклонила протесты стороны обвинения и стороны защиты по делу Филата. Оглашение мотивационного решения намечено на 23 марта.
В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.
Сразу после вынесения окончательного приговора, его должны перевести в тюрьму Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.