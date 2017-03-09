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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: все собранные по декрету № 3 средства должны направляться исключительно на детей

9 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Все собранные по декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» средства должны направляться исключительно на содержание детей.

Источник: БЕЛТА

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!
Александр Лукашенко

«И самое главное — каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться до копейки, на какие цели он потратил эти деньги. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил глава государства.

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