Лукашенко: все собранные по декрету № 3 средства должны направляться исключительно на детей

Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!

«И самое главное — каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться до копейки, на какие цели он потратил эти деньги. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил глава государства.