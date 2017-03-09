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13:26 (мск), источник: ТАСС

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в нарушении договора о РСМД

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта /ТАСС/. Россия привержена исполнению всех своих международных обязательств, в том числе по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия была, и остается, и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД», — сказал представитель Кремля. «Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — подчеркнул Песков.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия остается привержена международным обязательствам зачастую даже в ситуациях, когда это не совсем соответствует ее интересам. «Иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», — сказал Песков.

Так, он отметил, что российский лидер ранее уже обращал внимание, что вокруг США нет стран, которые могут представлять угрозу, используя ракеты малой и средней дальности. «В ситуации с Российской Федерацией и с нашим евразийским геополитическим положением, у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. И тем не менее, Россия все равно остается привержена своим обязательствам», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Комментарии
9
Marina Rajic
Америка напичкала всю Европу ракетами у границ России а Россия тепер виноватая... но как всегда ..дьявол обвинявет всех в зле !!! Америке нужна гражданская воина что бы занятся собой раз и навсегда и мир начнет жит в мире и покое од главного сатаны !!!
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Александр Романский
Почему, как раз договор по уничтожению соблюдают - уничтожают ракеты в Сирии - демонстративно и эффективно)))
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дядя Коля
У А Б что ни пост , то глупость.
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