Кремль отверг обвинения в адрес РФ в нарушении договора о РСМД

МОСКВА, 9 марта /ТАСС/. Россия привержена исполнению всех своих международных обязательств, в том числе по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия была, и остается, и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД», — сказал представитель Кремля. «Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — подчеркнул Песков.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия остается привержена международным обязательствам зачастую даже в ситуациях, когда это не совсем соответствует ее интересам. «Иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», — сказал Песков.