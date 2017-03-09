Кремль отверг обвинения в адрес РФ в нарушении договора о РСМД
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МОСКВА, 9 марта /ТАСС/. Россия привержена исполнению всех своих международных обязательств, в том числе по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил журналистам
«Россия была, и остается, и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о РСМД», — сказал представитель Кремля. «Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — подчеркнул Песков.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия остается привержена международным обязательствам зачастую даже в ситуациях, когда это не совсем соответствует ее интересам. «Иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», — сказал Песков.
Так, он отметил, что российский лидер ранее уже обращал внимание, что вокруг США нет стран, которые могут представлять угрозу, используя ракеты малой и средней дальности. «В ситуации с Российской Федерацией и с нашим евразийским геополитическим положением, у нас совсем другая архитектура возможных угроз нашей безопасности. И тем не менее, Россия все равно остается привержена своим обязательствам», — заключил