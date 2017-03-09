Назаров намерен бороться с коррупцией в мэрии Омска
Губернатор Омской области уверен -нарушения закона на муниципальном уровне можно предупредить, усовершенствуя правовые документы.
Губернатор Омской области уверен -нарушения закона на муниципальном уровне можно предупредить, усовершенствуя правовые документы.
Сегодня, 9 марта, на заседании комиссии по противодействию коррупции в Омской области губернатор Виктор Назаров затронул проблему нарушения закона на муниципальном уровне. Глава региона считает, что полдела — формирование нетерпимого отношения к этому явлению.
По словам начальника управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игоря Мурашкина, в органах исполнительной власти за прошлый год организовано 686 мероприятий антикоррупционной направленности, 559 консультаций на тему антикоррупционного поведения, 175 «прямых линий» посредством телефонной связи и электронной почты. Наиболее распространенной темой обращений стало противодействие коррупции при сборах денежных средств в школах.
В свою очередь, начальник главного управления информационной политики области Станислав Сумароков сообщил, что в средствах массовой информации в течение года подготовлено 856 материалов, связанных с противодействием коррупции.
Как выяснилось на заседании, органами прокуратуры установлены многочисленные факты нарушения законодательства должностными лицами администрации Омска, глав трёх муниципальных образований и глав пяти сельских поселений.
Губернатор считает, что дело в несовершенстве законодательной базы.
Обратите внимание, где выявляются эти факты. Прежде всего, это связано с несовершенством законодательной базы, которая принимается в муниципальных образованиях. Большинство нарушений выявлено в нормативно-правовых актах, регламентирующих правоотношения в сфере законодательства о муниципальной службе, муниципальной собственности, бюджетного, налогового, земельного законодательства, предоставления государственных и муниципальных услуг.
После чего глава региона распорядился снизить коррупционные проявления на муниципальном уровне.