Назаров намерен бороться с коррупцией в мэрии Омска

Сегодня, 9 марта, на заседании комиссии по противодействию коррупции в Омской области губернатор Виктор Назаров затронул проблему нарушения закона на муниципальном уровне. Глава региона считает, что полдела — формирование нетерпимого отношения к этому явлению.

По словам начальника управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игоря Мурашкина, в органах исполнительной власти за прошлый год организовано 686 мероприятий антикоррупционной направленности, 559 консультаций на тему антикоррупционного поведения, 175 «прямых линий» посредством телефонной связи и электронной почты. Наиболее распространенной темой обращений стало противодействие коррупции при сборах денежных средств в школах.

В свою очередь, начальник главного управления информационной политики области Станислав Сумароков сообщил, что в средствах массовой информации в течение года подготовлено 856 материалов, связанных с противодействием коррупции.

Как выяснилось на заседании, органами прокуратуры установлены многочисленные факты нарушения законодательства должностными лицами администрации Омска, глав трёх муниципальных образований и глав пяти сельских поселений.

Губернатор считает, что дело в несовершенстве законодательной базы.