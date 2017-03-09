В Самаре сократят 37% муниципальных служащих

Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об установлении предельной штатной численности сотрудников городской администрации, департамента управления имуществом и департамента градостроительства, сообщает администрация областного центра.

В соответствие с документом, в отдельных структурных подразделениях сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Это позволит не только высвободить в бюджете дополнительные средства для решения важных социальных задач, но и повысить эффективность работы местной власти.

Политику сокращения издержек на содержание органов местного самоуправления администрация Самары проводит в течение двух лет. В 2015 году удалось сэкономить порядка одного миллиарда рублей, в 2016 году — 800 миллионов рублей. В прошлом году в Самаре сменилось руководство нескольких муниципальных предприятий, ряд учреждений подвергся реорганизации.

Меры по оптимизации бюджетных расходов в 2017 году уже позволили высвободить 87 миллионов рублей. Эти деньги были направлены на софинансирование строительства новых детских садов. Благодаря этому Самара получит 690 миллионов рублей из федерального бюджета.

Задача снизить расходы на содержание органов местного самоуправления была поставлена главой региона Николаем Меркушкиным в ежегодном послании к депутатам губернской думы и жителям Самарской области.