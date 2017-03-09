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13:51 (мск), источник: Новая Кубань

Министры иностранных дел России и Германии встретятся в Краснодаре

Краснодар. 9 марта — Новая Кубань. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль встретятся в Краснодаре. Об этом сообщил глава МИД РФ после переговоров с немецким коллегой.

Источник: AP 2017

— Мы договорились провести очередную встречу в Краснодаре в конце июня, где будет проходить Российско-германская конференция городов-партнеров, — отметил Сергей Лавров.

Министр добавил, что у него с Зигмаром Габриэлем уже сложилась традиция проводить встречи в рамках мероприятий, в которых участвуют немецкие и российские бизнесмены.

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