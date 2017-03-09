Министры иностранных дел России и Германии встретятся в Краснодаре
Краснодар. 9 марта — Новая Кубань. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль встретятся в Краснодаре
Краснодар. 9 марта — Новая Кубань. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Зигмар Габриэль встретятся в Краснодаре
— Мы договорились провести очередную встречу в Краснодаре в конце июня, где будет проходить
Министр добавил, что у него с Зигмаром Габриэлем уже сложилась традиция проводить встречи в рамках мероприятий, в которых участвуют немецкие и российские бизнесмены.