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16:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Администрация Волгоградской области лишилась комитета экономики

В структуре администрации Волгоградской области в результате переименования комитета экономики появился комитет экономической политики и развития региона.

Свою деятельность комитет осуществляет, начиная с 1 марта. Заметим, что новый комитет будет заниматься развитием туризма, улучшением инвестиционного климата, внешнеэкономическими связями и проблемами МСП.

ВДТВ напоминает, что решение об изменении состава обладминистрации губернатор Андрей Бочаров озвучил в конце 2016 года. Основная цель перестройки — повышение эффективности работы чиновников и сокращение расходов на их содержание.

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