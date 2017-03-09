Администрация Волгоградской области лишилась комитета экономики

Свою деятельность комитет осуществляет, начиная с 1 марта. Заметим, что новый комитет будет заниматься развитием туризма, улучшением инвестиционного климата, внешнеэкономическими связями и проблемами МСП.

ВДТВ напоминает, что решение об изменении состава обладминистрации губернатор Андрей Бочаров озвучил в конце 2016 года. Основная цель перестройки — повышение эффективности работы чиновников и сокращение расходов на их содержание.