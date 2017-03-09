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13:41 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградские депутаты внесли в Госдуму законопроект об освобождении от взносов на капремонт

Депутаты Калининградской областной Думы предлагают освободить от взносов на капремонт пожилых собственников квартир. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Источник: Новый Калининград

В частности, сегодня собственникам старше 70 лет выплачивается 50-процентная компенсация взносов, собственникам старше 80 лет — 100-процентная. Однако калининградские депутаты считают, что необходимо упростить процедуру для пожилых людей.

«Получение компенсации — это возмещение гражданину уже произведенных им расходов по оплате взноса на капитальный ремонт на основании заявления и соответствующих документов, включая оплаченную квитанцию на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, что для лиц преклонного возраста является проблематичным», — указано в пояснительной записке.

Предлагается в статье 169 Жилищного кодекса слова «предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату» заменить словами «установлена мера социальной поддержки в виде освобождения от уплаты». Кроме того, депутаты предлагают возмещать недополученные средства на спецсчетах и в «общем котле» из регионального бюджета.

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