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13:53 (мск), источник: РБК

Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ

Назвав главу правительства России «закоренелым другом», президент Белоруссии предупредил, что в случае повышения цен на газ тому «тоже придется заплатить» и цена будет «неимоверно выше».

Источник: AP 2017

Власти Белоруссии хотят от руководства России не дешевого газа, но исполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, заявил на проведенном в четверг в Минске совещании президент страны Александр Лукашенко.

Если мы строим наш союз, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.
Александр Лукашенкоцитата по пресс-службе президентской администрации

Лукашенко особо остановился на прозвучавшем в ходе состоявшегося 7 марта в Бишкеке заседании Евразийского межправительственного совета заявлении главы правительства России Дмитрия Медведева о том, что «некоторые страны» получают российский газ по льготным ценам только благодаря членству в ЕАЭС, а в случае выхода цена вырастет до европейского уровня.

Оценив слова «закоренелого друга Медведева», как намек на нахлебничество Белоруссии и попытку напугать официальный Минск, Лукашенко ответил своей угрозой.

Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.
Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что в основе отношений России и Белоруссии не должны лежать «бухгалтерия» и «цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву».

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Президент Белоруссии поручил главе правительства страны и руководству министерства иностранных дел подготовить к очередному заседанию Высшего госсовета союзного государства перечень «коренных вопросов», для которых должны быть найдены решения.

«Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую “заседаловку” — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Во вторник на заседании совета глав правительств стран ЕАЭС Дмитрий Медведев призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на российский газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграции в ЕАЭС.

В начале февраля 2017 года СМИ сообщали, что Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко тогда назвал слухи «полным вымыслом».

Комментарии
8
Геннадий Сакаш
У России есть только два друга - это Российская армия и флот. Это пора понять всем. Хватит уже общего колхоза. Я живу в Сибири, у нас газа полно, только сами топим дровами и углем. Достали уже эти друзья Лукашенки, Назарбаевы,ЛНРы,ДНРы. Они нам Сибирякам нахрен не нужны.
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искра
... Деньги распилят, отношения испортят. Ну и кто прав? Лукашенко для своих старается, остаётся только позавидовать.
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А Б
Лукашенко с каждым новым шагом подтверждает решимость размежеваться с закоренелым другом в лице РФ.
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