Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ

Источник: AP 2017

Власти Белоруссии хотят от руководства России не дешевого газа, но исполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, заявил на проведенном в четверг в Минске совещании президент страны Александр Лукашенко.

Если мы строим наш союз, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет. Александр Лукашенко цитата по пресс-службе президентской администрации

Лукашенко особо остановился на прозвучавшем в ходе состоявшегося 7 марта в Бишкеке заседании Евразийского межправительственного совета заявлении главы правительства России Дмитрия Медведева о том, что «некоторые страны» получают российский газ по льготным ценам только благодаря членству в ЕАЭС, а в случае выхода цена вырастет до европейского уровня. Оценив слова «закоренелого друга Медведева», как намек на нахлебничество Белоруссии и попытку напугать официальный Минск, Лукашенко ответил своей угрозой.

Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что в основе отношений России и Белоруссии не должны лежать «бухгалтерия» и «цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву».