Главой Карталинского района избран Сергей Шулаев
Главой Карталинского района избран действующий руководитель муниципалитета Сергей Шулаев. Соответствующее решение приняли депутаты районного собрания.
Главой Карталинского района избран действующий руководитель муниципалитета Сергей Шулаев. Соответствующее решение приняли депутаты районного собрания.
Как уже сообщало Накануне.RU, по итогам конкурса на пост главы района были рекомендованы действующий глава района Сергей Шулаев,
Депутаты отдали предпочтение действующему руководителю. Шулаев получил 18 голосов, а Вдовин — 12 голосов.