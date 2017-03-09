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14:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Главой Карталинского района избран Сергей Шулаев

Главой Карталинского района избран действующий руководитель муниципалитета Сергей Шулаев. Соответствующее решение приняли депутаты районного собрания.

Как уже сообщало Накануне.RU, по итогам конкурса на пост главы района были рекомендованы действующий глава района Сергей Шулаев, экс-глава района Анатолий Вдовин и руководитель филиала страховой компании «Энергогарант» Сергей Резниченко.

Депутаты отдали предпочтение действующему руководителю. Шулаев получил 18 голосов, а Вдовин — 12 голосов.

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