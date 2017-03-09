Чекмагушевский район Башкирии возглавил Реканс Ямалеев

На пост главы муниципального района претендовало пять кандидатов. Помимо победившего в конкурсе Реканса Ямалеева, это директор СОШ № 1 села Чекмагуш Радик Амирханов, генеральный директор ООО «Рост экологии» из Уфы Илгам Магияров, начальник Буздякской районной ветеринарной станции Нияз Ибатуллин, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор администрации Чекмагушевского района Азат Хисамов.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежнего главы района Рифа Юсупова было принято 1 февраля на внеочередном заседании муниципального Совета открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Реканс Ямалеев родился в Чекмагушевском районе 13 августа 1970 года.

Окончил Московский университет потребительской кооперации, Башкирскую академию государственной службы и управления.

В разные годы был директором Новобалтачевского торгового предприятия Чекмагушевского райпо; заведующим торговым отделом Чекмагушевского райпо, председателем правления Мелеузовского райпо; заместителем главы администрации Чекмагушевского района по экономическим вопросам.