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14:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Чекмагушевский район Башкирии возглавил Реканс Ямалеев

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Главный советник Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Реканс Ямалеев возглавил Чекмагушевский район по итогам состоявшего сегодня конкурса. Как пояснили в администрации района, из 19 присутствующих депутатов Совета «за» проголосовали 18 народных избранников.

Источник: Reuters

На пост главы муниципального района претендовало пять кандидатов. Помимо победившего в конкурсе Реканса Ямалеева, это директор СОШ № 1 села Чекмагуш Радик Амирханов, генеральный директор ООО «Рост экологии» из Уфы Илгам Магияров, начальник Буздякской районной ветеринарной станции Нияз Ибатуллин, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор администрации Чекмагушевского района Азат Хисамов.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежнего главы района Рифа Юсупова было принято 1 февраля на внеочередном заседании муниципального Совета открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Реканс Ямалеев родился в Чекмагушевском районе 13 августа 1970 года.

Окончил Московский университет потребительской кооперации, Башкирскую академию государственной службы и управления.

В разные годы был директором Новобалтачевского торгового предприятия Чекмагушевского райпо; заведующим торговым отделом Чекмагушевского райпо, председателем правления Мелеузовского райпо; заместителем главы администрации Чекмагушевского района по экономическим вопросам.

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