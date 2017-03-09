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13:49 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных

9 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«По трудоустройству безработных — я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) — пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним — одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь», — сказал глава государства.

«Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Говоря о создании рабочих мест, Президент привел пример, что в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда. «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — отметил глава государства.

«Неправда, что у нас нет возможности трудоустроить людей, которые сегодня на бирже труда», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Комментарии
1
Владимир *****
Это невозможно- всех трудоустроить!...В районах и сельской местности - сплошная безработица....А ездить в столицу за сто км- не каждому по карману...Блеф!
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