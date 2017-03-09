Президент Татарстана осмотрел объекты университетского городка КФУ
(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил университетский городок Казанского (Приволжского) федерального университета и осмотрел его объекты.
(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил университетский городок Казанского (Приволжского) федерального университета и осмотрел его объекты.
Посещение состоялось в преддверии ежегодного заседания попечительского совета вуза, сообщает
Сначала состоялся осмотр бывшего Казанского военного госпиталя (ул. К. Маркса, д. 76). Три здания перешли на баланс КФУ полгода назад и стали частью медицинского кампуса университета. По словам ректора вуза Ильшата Гафурова, в них будут располагаться аудитории и лаборатории Института фундаментальной медицины. Сейчас здесь ведутся
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Затем Р. Минниханов посетил Институт международных отношений, истории и востоковедения. Здесь ему рассказали о деятельности Центра подготовки специалистов для иностранных компаний, работающих в Татарстане (Haier, LG и других). Здесь не только обучают слушателей языку, но и прививают им знания о культуре и традициях той или иной страны. Сейчас в центре насчитывается три основных направления: китайское, корейское и японское. Также Президент РТ ознакомился с работой кафедры археологии и истории, где осмотрел учебные помещения и лаборатории, пообщался с педагогами.
После этого Рустам Минниханов посетил учебное здание № 5 (ул.
Завершающим пунктом объезда стал Институт психологии и образования, где Минниханову представили Центр педагогической магистратуры. Здесь для подготовки будущих учителей организована «идеальная школа» с классами химии и физики. В лабораториях представлено самое разнообразное оборудование, которое используется в образовательных учреждениях России. Представители института отметили, что имеющаяся
Президента Татарстана Рустама Минниханова помимо ректора КФУ Ильшата Гафурова в ходе объезда сопровождали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров,