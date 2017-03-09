Президент Татарстана осмотрел объекты университетского городка КФУ

Посещение состоялось в преддверии ежегодного заседания попечительского совета вуза, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сначала состоялся осмотр бывшего Казанского военного госпиталя (ул. К. Маркса, д. 76). Три здания перешли на баланс КФУ полгода назад и стали частью медицинского кампуса университета. По словам ректора вуза Ильшата Гафурова, в них будут располагаться аудитории и лаборатории Института фундаментальной медицины. Сейчас здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы. Процесс усложняется тем, что построенный в первой половине XIX века комплекс является объектом культурного наследия. Рустаму Минниханову рассказали, что здания находились в очень ветхом состоянии, пришлось полностью менять перекрытия. Несмотря на это, удалось сохранить некоторые исторически ценные элементы, в частности, оригинальные чугунные лестницы. Первые занятия здесь планируется провести уже этой осенью.

Далее Президент Татарстана проследовал к хирургическому стационару медико-санитарной части КФУ (университетская клиника «Казань»). Строители приступили к ремонту учреждения в октябре прошлого года. Несмотря на работы, прием больных не был прекращен. На сегодня рабочие полностью обновили приемно-диагностическое отделение, хирургические палаты, реанимацию и технические отделения. Все операционные оборудованы новейшей техникой. Ректор КФУ отметил, что ежедневно в клинику обращаются до ста человек.

Затем Р. Минниханов посетил Институт международных отношений, истории и востоковедения. Здесь ему рассказали о деятельности Центра подготовки специалистов для иностранных компаний, работающих в Татарстане (Haier, LG и других). Здесь не только обучают слушателей языку, но и прививают им знания о культуре и традициях той или иной страны. Сейчас в центре насчитывается три основных направления: китайское, корейское и японское. Также Президент РТ ознакомился с работой кафедры археологии и истории, где осмотрел учебные помещения и лаборатории, пообщался с педагогами.

После этого Рустам Минниханов посетил учебное здание № 5 (ул. Лево-Булачная, д. 34). Ильшат Гафуров рассказал, что на данный момент этот университетский кампус не занят ни одним из факультетов и нуждается в серьезной реконструкции. Цена вопроса составляет 150 млн рублей. Затронув тему дальнейшей судьбы здания, ректор сообщил, что здесь предполагается организовать Центр переподготовки педагогических кадров республики. Лидер Татарстана одобрил проект и поручил изучить возможные источники финансирования.

Завершающим пунктом объезда стал Институт психологии и образования, где Минниханову представили Центр педагогической магистратуры. Здесь для подготовки будущих учителей организована «идеальная школа» с классами химии и физики. В лабораториях представлено самое разнообразное оборудование, которое используется в образовательных учреждениях России. Представители института отметили, что имеющаяся материально-техническая база центра позволяет параллельно проводить курсы по повышению квалификации действующих преподавателей.