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15:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Для сотрудников администрации Уфы новость о задержании замглавы была шоком — мэрия

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В администрации Уфы прокомментировали задержание замглавы мэрии, курирующего экономический и инновационный блоки. Начальник информационно-аналитического управления пресс-службы Уфы Камиль Юлаев сказал агентству «Башинформ», что новость о задержании Ильдара Хасанова стала шоком.

Источник: Башинформ

«Пока идет следствие, сложно что-то комментировать, но надо отметить, что Ильдар Финатович является настоящим профессионалом своего дела, — сообщил Камиль Юлаев. — За годы его работы в администрации ему удалось выстроить качественно новую работу по привлечению инвестиций, наладить деятельность экономического блока, выстроить работу с долговыми обязательствами».

По данным показателям, отметил начальник пресс-службы мэрии, Уфа вышла на лидирующие позиции среди городов России.

«Мы надеемся, что следствие разберется во всех обстоятельствах этого дела. Администрация города всегда активно сотрудничает с правоохранительными органами и этот случай не исключение. На сегодняшний день вся полнота картины по ситуации есть только у правоохранительных органов», — подытожил сотрудник мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», Прокуратура Башкортостана поддержала ходатайство следственного отдела Управления ФСБ России по РБ об аресте 43-летнего заместителя главы администрации Уфы Ильдара Хасанова. Он обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, чиновник совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками Управления ФСБ по республике. Суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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