Педагоги Екатеринбурга предлагают изменить законодательство
Управление образования направило свои предложения по решению проблемы с зачислением в первый класс в минобр РФ и Законодательное собрание Свердловской области.
Управление образования направило свои предложения по решению проблемы с зачислением в первый класс в минобр РФ и Законодательное собрание Свердловской области.
Свои предложения по урегулированию вопроса о зачислении детей в первые классы школ Управление образования Екатеринбурга направило в Законодательное собрание региона, а также министерства образования области и РФ, сообщила глава ведомства Екатерина Сибирцева.
В Управлении образования Екатеринбурга знают, как решить проблему с зачислением детей в первые классы школ. Свои предложения специалисты ведомства направили в министерства образования области и РФ. Кроме того, документ в свое распоряжение получили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, поскольку в России есть примеры «корректировки» федерального законодательства на региональном уровне. Вопрос зачисления первоклашек в школы, например, урегулирован в Москве и
Понятно, что для того чтобы изменить регламент приема заявлений в школы от родителей первоклассников, потребуется время. Так что в этом году