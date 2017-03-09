Педагоги Екатеринбурга предлагают изменить законодательство

Свои предложения по урегулированию вопроса о зачислении детей в первые классы школ Управление образования Екатеринбурга направило в Законодательное собрание региона, а также министерства образования области и РФ, сообщила глава ведомства Екатерина Сибирцева.

В Управлении образования Екатеринбурга знают, как решить проблему с зачислением детей в первые классы школ. Свои предложения специалисты ведомства направили в министерства образования области и РФ. Кроме того, документ в свое распоряжение получили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, поскольку в России есть примеры «корректировки» федерального законодательства на региональном уровне. Вопрос зачисления первоклашек в школы, например, урегулирован в Москве и Санкт-Петербурге. По словам начальника Управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, суть предложений сводится к двум ключевым моментам. Во-первых, на льготных условиях должно происходить зачисление в первые классы детей с ограниченными возможностями здоровья, детей родителей-инвалидов, детей сотрудников образовательных учреждений. Кроме того, нужно решить вопрос о том, чтобы братья и сестры имели возможность учиться в одном образовательном учреждении. Во-вторых, приоритетным правом на подачу заявлений о приеме в первый класс в школы должны пользоваться родители, чьи дети имеют постоянную регистрацию в доме, приписанному к данному образовательному учреждению.