Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Как обустроить балкон: 5 идей
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12Первая женщина в космосе
15:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Педагоги Екатеринбурга предлагают изменить законодательство

Управление образования направило свои предложения по решению проблемы с зачислением в первый класс в минобр РФ и Законодательное собрание Свердловской области.

Свои предложения по урегулированию вопроса о зачислении детей в первые классы школ Управление образования Екатеринбурга направило в Законодательное собрание региона, а также министерства образования области и РФ, сообщила глава ведомства Екатерина Сибирцева.

В Управлении образования Екатеринбурга знают, как решить проблему с зачислением детей в первые классы школ. Свои предложения специалисты ведомства направили в министерства образования области и РФ. Кроме того, документ в свое распоряжение получили депутаты Законодательного собрания Свердловской области, поскольку в России есть примеры «корректировки» федерального законодательства на региональном уровне. Вопрос зачисления первоклашек в школы, например, урегулирован в Москве и Санкт-Петербурге. По словам начальника Управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, суть предложений сводится к двум ключевым моментам. Во-первых, на льготных условиях должно происходить зачисление в первые классы детей с ограниченными возможностями здоровья, детей родителей-инвалидов, детей сотрудников образовательных учреждений. Кроме того, нужно решить вопрос о том, чтобы братья и сестры имели возможность учиться в одном образовательном учреждении. Во-вторых, приоритетным правом на подачу заявлений о приеме в первый класс в школы должны пользоваться родители, чьи дети имеют постоянную регистрацию в доме, приписанному к данному образовательному учреждению.

Понятно, что для того чтобы изменить регламент приема заявлений в школы от родителей первоклассников, потребуется время. Так что в этом году каких-то кардинальных перемен ожидать не стоит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Китаянка родила младенца-гиганта В последние годы во всем мире все чаще отмечают случаи появления на свет детей с экстремально высоким весом.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь