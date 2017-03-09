Елена Гилязова назначена вице-президентом Пермской ТПП

С марта 2017 года Елена Гилязова приступила к работе в Пермской торгово-промышленной палате в должности вице-президента. Она будет отвечать за взаимодействие бизнес-объединения с органами власти и контрольно-надзорными органами. Также Елена Гилязова будет курировать деятельность и развитие комитетов и рабочих групп, действующих при Пермской ТПП.

Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Мы развиваемся, укрепляем взаимодействие с федеральной ТПП и планируем активизировать работу по ряду направлений. В частности, намерены усилить блок защиты интересов бизнеса. Уверен, что опыт и профессионализм Елены Гилязовой помогут нам в этой работе. Елена Ефимовна знакома с деятельностью Пермской ТПП. С ноября 2015 года она работает в статусе заместителя председателя правления ПТПП, но сейчас наше взаимодействие приобретает прикладной характер.

Справка.

Гилязова Елена Ефимовна родилась 8 мая 1955 года. Окончила философский факультет Свердловского государственного университета. После окончания университета преподавала философию в ПГУ. Кандидат философских наук. В 1990-е годы ушла с преподавательской работы в бизнес. С 1998 года — начальник торгового дома, затем генеральный директор ОАО «Конкрит».

С 2002 года — коммерческий директор сети магазинов «Семья» (холдинг «ЭКС»), затем — руководитель направления «Альтернатива». С 2005 года работала в органах власти: главное управление экономики администрации Пермской области, управления государственными закупками аппарата администрации Пермской области.

С 2006 года — министр торговли Пермского края. С июня 2007 года министр развития торговли и предпринимательства. С марта 2008 года по февраль 2010 года — министр сельского хозяйства Пермского края. С февраля 2010 года по декабрь 2011 года — заместитель председателя Правительства Пермского края. 4 декабря 2011 года избрана депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва. Под руководством Елены Ефимовны работал комитет по экономическому развитию и налогам.