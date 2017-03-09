Лукашенко: нельзя запретить людям ходить на площадь, но майдана в Беларуси не будет

Но никакого препятствия нормально жить трудящимся быть не должно. Вы знаете, что наши “майданутые” поехали в Киев искать там “майданутых” организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300−400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, — они будут провоцировать. Они найдут 10−20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично.

Александр Лукашенко