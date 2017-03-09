Александр Ярошук встретится с экс-мэрами Калининграда

Тогда же соберут и экс-председателей городского совета Калининграда — Евгения Гана, Юрия Богомолова. Обещал прийти и действующий председатель горсовета — Андрей Кропоткин, некоторые из них являются почетными гражданами областного центра. Об этом рассказал в программе «Доброе утро, Калининград» председатель совета почетных граждан Калининграда Юрий Савенко.

Первым такое звание получили космонавты — Павел Беляев и Алексей Леонов. Это было в 1965-м году. Сейчас в областном центре 55 почетных граждан. Все они уникальные люди и внесли большой вклад в развитие Калининграда. В списке и Светлана Сивкова- директор Музея Мирового океана, и патриарх Кирилл, и народный артист России Олег Газманов. Кандидатов на получение звания могут выдвигать и общественные организации, и предприятия, и горожане. Окончательное решение путем тайного голосования принимают депутаты городского совета депутатов.