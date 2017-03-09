Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В отставку, в частности, отправлены:
- начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,
- глава следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
- начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,
- первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,
- начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,
- глава ГУМВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,
- начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
- старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,
- глава ГУМВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
- начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.
О причинах кадровых изменений не сообщается.