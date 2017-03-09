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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.

Источник: РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В отставку, в частности, отправлены:

  • начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,
  • глава следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
  • начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,
  • первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,
  • начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,
  • глава ГУМВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,
  • начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
  • старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,
  • глава ГУМВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
  • начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

О причинах кадровых изменений не сообщается.

Комментарии
17
А Б
Если официально о причинах кадровых изменений не сообщается, это значит только одно - ВВП убирает силовиков, которых заподозрил в нелояльности по отношению к себе.
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Ту 160
Нормальная ротация кадров. Во всё мире так.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
С бумерангом не договориться!!!!!!
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