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16:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья поддержит строительство завода по розливу воды в Култуке

Правительство Иркутской области на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Сергея Левченко рассмотрело три инвестиционных проекта.

Один из них, строительство завода «АкваСиб» по розливу питьевой воды в Култуке Слюдянского района. Общий объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта будет создано 148 рабочих мест. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

ООО «АкваСиб» планирует получить поддержку федерального и регионального министерств экономического развития. Цель предлагаемого проекта — создание в Култуке современного предприятия по производству бутилированной, экологически чистой воды, забираемой из глубины озера Байкал. Проект ориентирован на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в КНР, в соответствии с договором о поставке с Дацинской водной компанией с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», которая выступает в качестве соучредителя ООО «АкваСиб» и инвестора проекта. Общий объем инвестиций составляет 1,4 млрд рублей.

«Сегодня у нас первое заседание Инвестиционного совета в обновленном составе. Развитие инвестклимата, повышение инвестиционной активности, обеспечение экономического роста в регионе, эффективность производства и предпринимательства — вот основные направления нашей с вами работы. Заседания должны стать площадкой для эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса в инвестиционной сфере. В Иркутской области планируются к реализации крупнейшие проекты — Сухой Лог, аэропорт, но при этом мы не должны забывать о развитии малого и среднего бизнеса. Мы в прошлом году уже добились значительного снижения административных барьеров для бизнеса. На заседании инвестсовета мы должны рассматривать все возможности привлечения инвестиций в Иркутскую область», — сказал Сергей Левченко.

В числе представленных проектов — освоение золоторудных месторождений «Верхний Угахан», «Красный» (ПАО «Высочайший»), строительство завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук (ООО «АкваСиб»), создание производства современных дорожных материалов на основе сырья Иркутской области (ООО «Байкальский битумный терминал»). Кроме того, участники рассмотрели перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в регионе.

ПАО «Высочайший» планирует участвовать в конкурсном отборе министерства экономического развития РФ по поддержке инвестпроектов на территории Байкальского региона, а также подать документы в региональное министерство экономического развития на включение в реестр участников региональных проектов. Месторождения иркутских проектов ПАО «Высочайший» расположены в Бодайбинском районе, ежегодно добывается более 20 тонн россыпного и рудного золота. Освоение месторождения Угахан будет способствовать продолжению деятельности компании в Иркутской области и сохранению уровня налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Новый ГОК «Угахан» позволит создать дополнительно 500 новых рабочих мест и 300−400 мест на ГОК «Красный». С вводом в эксплуатацию ГОКов «Угахан» и «Красный» значительно возрастут налоговые отчисления.

Проект создания производства современных дорожных материалов на основе сырья Иркутской области представило ООО «Байкальский битумный терминал». Предполагается создание нового производства современных дорожных материалов и «дорожной химии» на основе регионального сырья для всей территории Сибири и Дальнего Востока. Полимерные добавки являются наиболее распространенными и необходимыми в холодном климате России. Реализация проекта планируется в Ангарске. Совокупные необходимые инвестиции по проекту составляют 358 млн рублей.

Члены инвестсовета приняли решение рекомендовать Минэкономразвития региона включить проекты в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также организовать совместно с инициаторами проектов подачу заявки на конкурсный отбор инвестпроектов Минэкономразвития РФ, планируемых к реализации на территории Байкальского региона.

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