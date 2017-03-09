Пушкарев временно отстранен от должности главы Владивостока

«Сегодня в Басманном суде Москвы было рассмотрено ходатайство следствия о временном отстранении Игоря Пушкарева от должности главы города Владивостока. Решением судьи данное ходатайство было удовлетворено», — сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

Напомним, накануне следователи подали соответствующее ходатайство. Игоря Пушкарева задержали еще 1 июня 2016 года, с этого времени ему несколько раз продлевали меру пресечения. В СИЗО он будет находиться до 30 мая 2017 года. Глава Владивостока обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). ФСБ оценила ущерб от незаконной деятельности Пушкарева в более чем 160 миллионов рублей.