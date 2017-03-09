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15:35 (мск), источник: Om1.ru

В мэрии Омска считают, что расходы КТОСов не противоречат закону

В городской администрации отреагировали на представление прокуратуры Омска мэру Вячеславу Двораковскому.

Источник: Reuters

Сегодня, 9 марта прокуратура Омска обнародовала результаты проверки КТОСов. Как обнаружило надзорное ведомство, 80 процентов средств организаций расходуются на поощрение сотрудников.

По результатам проверки главный прокурор города Алексей Полубояров внес представление мэру Омска.

Однако в городской администрации с такой позицией в корне не согласны. По данным мэрии, комитеты территориального общественного самоуправления не тратят, а напротив, привлекают десятки миллионов рублей на благоустройство города. Это деньги инвесторов, которые идут не на подарки, а на важные для города проекты.

Радмила Мартынова, директор департамета общественных отношений и социальной политики Омска:

— В последние годы на реализацию социально значимых проектов. ежегодно направляется около 25 миллионов рублей из городского бюджета. На каждый рубль из казны активисты КТОС, как и представители других общественных организаций, привлекают не менее четырех — пяти рублей средств социальных партнеров. Экономический эффект от такой организации работы очевиден.

По ее словам, расходы на оплату труда председателей и специалистов комитетов ТОС не противоречат бюджетному законодательству.

В то же время система поощрения работников КТОС постоянно совершенствуется, в настоящее время вносятся изменения в положение о поощрении председателей, специалистов комитетов ТОС и других работников.

Что касается документов бухгалтерского учета, то они также оформляются по закону. Большая часть приобретаемых призов и подарков это малоценные презенты стоимостью от 39 до 100 рублей, которые, в основном, вручаются детям и подросткам на массовых дворовых мероприятиях.

Также все имущество, 500 объектов, находятся на бухгалтерском учете.

По данным мэрии Омска, в городе действуют 76 комитетов ТОС. Более 32 тысяч являются активистами этой организации. Среди них — 3067 старших по домам, 10368 старших по подъездам, 429 квартальных комитетов.

В то время как ежемесячное материальное поощрение получают около 170 человек на весь город, председатели, специалисты и работники фондов. Средний размер выплаты составляет 13,5 тысяч рублей, всего на эти цели тратится 49 миллионов рублей.

Еще 2 тысяч активистов ТОС поощряются за особо активную работу 1 раз в квартал, это в среднем 1,5 тысяч рублей в квартал. На эти цели уходит 20 миллионов рублей в год.

Как добавила директор профильного департамента, работа этих организаций развивает территорию города.

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