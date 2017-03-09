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16:00 (мск), источник: Noi.md

В Молдове появится новая политическая партия

На политической сцене Республики Молдова появится новая центристская партия под названием «Воля народа», сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Члены инициативной группы по созданию новой партии объявили об этом сегодня на пресс-конференции. Среди инициаторов проекта числятся бывший председатель кишиневской Платформы «ДА» Николай Гырбу и бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Штефан Урыту.

Основной целью формирования, объявленной инициативной группой, является консолидация общества. Среди приоритетов партии: восстановление правопорядка и выведение государства из плена, создание и расширение среднего класса, борьба с коррупцией в государственных учреждениях, исключение политического транзита, содействие развитию малого и среднего бизнеса, преобразование систем образования и здравоохранения в национальные приоритеты.

«Партия “Воля народа” исходит из необходимости реальной альтернативы всем другим существующим политформированиям и будет отличаться реальной внутренней демократией. Она будет основана на доктрине, которая выдвигает на первый план интересы рядового гражданина, позиционирует себя как центристская партия и считает национальное единство приоритетом, независимо от этнического происхождения и геополитических видений», — заявил лидер инициативной группы по созданию партии Николай Гырбу.

Новая политическая партия будет рассчитывать на сегмент, состоящий из «избирателей, разочарованных в нынешнем политическом классе, у которых осталась только надежда», — отметил бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.

«Нужно больше партий, которые он могли бы поддержать друг друга. Теперь нам нужно соблюдать правила игры. В последние годы фальсификация выборов происходит все более и более заметно, и власть берут обманным путем. На самом деле, происходит узурпация государственной власти», — подчеркнул Штефан Урыту.

Члены партии «Воля народа» уточнили, что они будут участвовать в парламентских выборах 2018 года. Партия пока не зарегистрирована в Министерстве юстиции.

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