В Молдове появится новая политическая партия
На политической сцене Республики Молдова появится новая центристская партия под названием «Воля народа», сообщает Noi.md.
На политической сцене Республики Молдова появится новая центристская партия под названием «Воля народа», сообщает Noi.md.
Члены инициативной группы по созданию новой партии объявили об этом сегодня на
Основной целью формирования, объявленной инициативной группой, является консолидация общества. Среди приоритетов партии: восстановление правопорядка и выведение государства из плена, создание и расширение среднего класса, борьба с коррупцией в государственных учреждениях, исключение политического транзита, содействие развитию малого и среднего бизнеса, преобразование систем образования и здравоохранения в национальные приоритеты.
«Партия “Воля народа” исходит из необходимости реальной альтернативы всем другим существующим политформированиям и будет отличаться реальной внутренней демократией. Она будет основана на доктрине, которая выдвигает на первый план интересы рядового гражданина, позиционирует себя как центристская партия и считает национальное единство приоритетом, независимо от этнического происхождения и геополитических видений», — заявил лидер инициативной группы по созданию партии Николай Гырбу.
Новая политическая партия будет рассчитывать на сегмент, состоящий из «избирателей, разочарованных в нынешнем политическом классе, у которых осталась только надежда», — отметил бывший
«Нужно больше партий, которые он могли бы поддержать друг друга. Теперь нам нужно соблюдать правила игры. В последние годы фальсификация выборов происходит все более и более заметно, и власть берут обманным путем. На самом деле, происходит узурпация государственной власти», — подчеркнул Штефан Урыту.
Члены партии «Воля народа» уточнили, что они будут участвовать в парламентских выборах 2018 года. Партия пока не зарегистрирована в Министерстве юстиции.