Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины

«Комитет Европарламента по гражданским свободам проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. 39 — за, 1 — воздержался, 4 — против», — написал он.

Петр Порошенко поприветствовал решение комитет Европарламента о безвизовом режиме для Украины, поблагодарив докладчика Марию Габриэль и членов комитета за поддержку Украины и «объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев».

«Последний этап парламентской компетенции — рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации — за государствами-членами ЕС», — написал он.