Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины
Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. Об этом написал брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йожвик в своем Twitter.
Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. Об этом написал брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йожвик в своем Twitter.
«Комитет Европарламента по гражданским свободам проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. 39 — за, 1 — воздержался, 4 — против», — написал он.
Петр Порошенко поприветствовал решение комитет Европарламента о безвизовом режиме для Украины, поблагодарив докладчика Марию Габриэль и членов комитета за поддержку Украины и «объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев».
«Последний этап парламентской компетенции — рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации — за
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