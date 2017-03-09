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14:57 (мск), источник: РБК - Украина

Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины

Комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. Об этом написал брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йожвик в своем Twitter.

«Комитет Европарламента по гражданским свободам проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. 39 — за, 1 — воздержался, 4 — против», — написал он.

Петр Порошенко поприветствовал решение комитет Европарламента о безвизовом режиме для Украины, поблагодарив докладчика Марию Габриэль и членов комитета за поддержку Украины и «объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев».

«Последний этап парламентской компетенции — рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации — за государствами-членами ЕС», — написал он.

Ранее пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Дэвид Стулик сообщал, что Европейский союз предоставит Украине безвизовый режим в течение нескольких недель. Так, в представительстве ЕС рассчитывают на введение безвизового режима до лета. В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что решение о предоставлении Европейским союзом безвизового режима для Украины может быть смещено на несколько недель.

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