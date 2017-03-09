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16:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД по Нижегородской области Ивана Шаева

Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области генерал-лейтенанта Ивана Шаева. Об этом говорится в документах на портале правовой информации. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 9 марта 2017 года.

Шаев был назначен руководителем ГУВД по Нижегородской области в ноябре 2010 года. До этого Шаев был заместителем начальника подмосковного ГУВД. В мае 2011 года после переименования милиции в полицию Шаев был переназначен в должности.

СПРАВКА:

Иван Михайлович Шаев родился 27 февраля 1959 года в с. Ермаковка Тарского района Омской области. В органах внутренних дел с 1979 года. Образование высшее, в 1997 году окончил Академию МВД России по специальности «правоведение». Награждён государственными и ведомственными наградами, среди которых: Орден Почёта, медаль «За отвагу», медаль «За боевое содружество», медаль «За доблесть в службе», медаль «За заслуги в управленческой деятельности», серебряная медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы».

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