Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД по Нижегородской области Ивана Шаева
Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Шаев был назначен руководителем ГУВД по Нижегородской области в ноябре 2010 года. До этого Шаев был заместителем начальника подмосковного ГУВД. В мае 2011 года после переименования милиции в полицию Шаев был переназначен в должности.
СПРАВКА:
Иван Михайлович Шаев родился 27 февраля 1959 года в с. Ермаковка Тарского района Омской области. В органах внутренних дел с 1979 года. Образование высшее, в 1997 году окончил Академию МВД России по специальности «правоведение». Награждён государственными и ведомственными наградами, среди которых: Орден Почёта, медаль «За отвагу», медаль «За боевое содружество», медаль «За доблесть в службе», медаль «За заслуги в управленческой деятельности», серебряная медаль «За укрепление