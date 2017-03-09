Россия сокращает гумпомощь для Донбасса
КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Конвои с гуманитарной помощью для жителей
КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Конвои с гуманитарной помощью для жителей
«С апреля будет только один конвой в месяц, а не два, как обычно», — сказал Артамонов.
По его словам, это связано «с достаточностью удовлетворенности тех потребностей, которые есть по
Предыдущая, 61-я автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 февраля. Согласно утвержденному графику, еще две отправятся 16 и 23 марта. В апреле МЧС отправит конвой 27-го числа.
Всего с августа 2014 года 61 автоколонна МЧС России доставила в Донецкую и Луганскую области более 67 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.
На этой неделе в Донбасс прибыл президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Он заявил, что гуманитарная ситуация в регионе оценивается как «очень сложная».