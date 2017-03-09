Рустэм Хамитов провел заседание комиссии по противодействию коррупции

— Вы знаете, что ноябрь и декабрь прошлого года для республики были насыщенными в части федеральных антикоррупционных проверок. С 21 по 23 ноября такую работу проводил аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. С 14 по 23 декабря в республике работала сводная группа Администрации Президента России, — сообщил Рустэм Хамитов. — Отмечено, что действующая в республике нормативно-правовая основа противодействия коррупции в целом соответствует федеральному законодательству. Выстроено тесное взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, с Общероссийским народным фронтом. Приняты меры по соблюдению запрета на получение подарков государственными и муниципальными служащими. Проверки, которые прошли, ничего сенсационного или сверхъестественного не выявили. Это хорошо. Но нам надо подробно изучить все материалы, доработать те документы, которые нужно отшлифовать, почистить.

Глава Башкортостана отметил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин утвердил новый Национальный план противодействия коррупции. Среди основных задач — совершенствование механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов, активизация работы комиссий по координации антикоррупционной работы в субъектах Федерации, повышение эффективности пропаганды и просвещения. Для решения этих задач в прошлом году внесены изменения в ряд республиканских законов. Приняты соответствующие указы Главы республики, нормативные акты Правительства, министерств и ведомств, муниципалитетов. В Администрации Главы республики создан специальный отдел, на который возложены задачи по предупреждению коррупции в органах государственной власти республики и подведомственных им организациях.

— Коррупция — слишком большое зло, чтобы спокойно глядеть на то, что происходит и что в ряде случаев мы наблюдаем в муниципалитетах и городских округах, — отметил Рустэм Хамитов. — Бороться с этим злом надо постоянно, и начинать работу по очищению надо с муниципальных структур, тех, кто рядом с вами, кого вы знаете — людей, которые ходят на грани нарушения закона. Посмотрите и на себя. Может быть, где-то непроизвольно, невольно вами допускаются нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов. Вы должны быть абсолютно чисты в вопросах, связанных с трудоустройством на работу родственников, знакомых и т. д.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов доложил о реализации мероприятий по противодействию коррупции в республике в 2016 году. Так, следственными органами направлено для рассмотрения в суде 214 уголовных дел коррупционной направленности, в том числе в отношении 17 должностных лиц республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, обвиняемых в 47 коррупционных преступлениях. В их числе — бывший глава Кушнаренковского района, злоупотреблявший должностными полномочиями при выделении земельных участков, бывший глава администрации города Агидель, обвиняемый в получении взятки, начальник Уфимской городской ветеринарной станции, уличённый в неоднократном получении взяток от своих подчинённых за общее покровительство по службе.

В результате работы МВД по РБ выявлено 112 преступлений коррупционной направленности, совершённых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Проведённый анализ показывает, что наиболее подверженной коррупционным проявлениям является сфера совершения сделок с земельными участками. В коррупции, связанной с отчуждением земель, уличено 37 должностных лиц органов местного самоуправления. Уголовные дела возбуждены в 17 районах республики.

За совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица в госорганах республики и 108 — в органах местного самоуправления. В связи с утратой доверия уволен один сотрудник Министерства лесного хозяйства и пять муниципальных служащих.