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15:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов провел заседание комиссии по противодействию коррупции

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. 9 марта в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе, посвящённое итогам антикоррупционной деятельности в 2016 году. В нём приняли участие руководители республиканских органов исполнительной власти и главы муниципалитетов.

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Глава Башкортостана отметил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин утвердил новый Национальный план противодействия коррупции. Среди основных задач — совершенствование механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов, активизация работы комиссий по координации антикоррупционной работы в субъектах Федерации, повышение эффективности пропаганды и просвещения. Для решения этих задач в прошлом году внесены изменения в ряд республиканских законов. Приняты соответствующие указы Главы республики, нормативные акты Правительства, министерств и ведомств, муниципалитетов. В Администрации Главы республики создан специальный отдел, на который возложены задачи по предупреждению коррупции в органах государственной власти республики и подведомственных им организациях.

— Вы знаете, что ноябрь и декабрь прошлого года для республики были насыщенными в части федеральных антикоррупционных проверок. С 21 по 23 ноября такую работу проводил аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. С 14 по 23 декабря в республике работала сводная группа Администрации Президента России, — сообщил Рустэм Хамитов. — Отмечено, что действующая в республике нормативно-правовая основа противодействия коррупции в целом соответствует федеральному законодательству. Выстроено тесное взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, с Общероссийским народным фронтом. Приняты меры по соблюдению запрета на получение подарков государственными и муниципальными служащими. Проверки, которые прошли, ничего сенсационного или сверхъестественного не выявили. Это хорошо. Но нам надо подробно изучить все материалы, доработать те документы, которые нужно отшлифовать, почистить.

Обращаясь к главам муниципалитетов, руководитель региона подчеркнул, что антикоррупционная работа должна вестись последовательно.

— Коррупция — слишком большое зло, чтобы спокойно глядеть на то, что происходит и что в ряде случаев мы наблюдаем в муниципалитетах и городских округах, — отметил Рустэм Хамитов. — Бороться с этим злом надо постоянно, и начинать работу по очищению надо с муниципальных структур, тех, кто рядом с вами, кого вы знаете — людей, которые ходят на грани нарушения закона. Посмотрите и на себя. Может быть, где-то непроизвольно, невольно вами допускаются нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов. Вы должны быть абсолютно чисты в вопросах, связанных с трудоустройством на работу родственников, знакомых и т. д.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов доложил о реализации мероприятий по противодействию коррупции в республике в 2016 году. Так, следственными органами направлено для рассмотрения в суде 214 уголовных дел коррупционной направленности, в том числе в отношении 17 должностных лиц республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, обвиняемых в 47 коррупционных преступлениях. В их числе — бывший глава Кушнаренковского района, злоупотреблявший должностными полномочиями при выделении земельных участков, бывший глава администрации города Агидель, обвиняемый в получении взятки, начальник Уфимской городской ветеринарной станции, уличённый в неоднократном получении взяток от своих подчинённых за общее покровительство по службе.

В результате работы МВД по РБ выявлено 112 преступлений коррупционной направленности, совершённых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления. Проведённый анализ показывает, что наиболее подверженной коррупционным проявлениям является сфера совершения сделок с земельными участками. В коррупции, связанной с отчуждением земель, уличено 37 должностных лиц органов местного самоуправления. Уголовные дела возбуждены в 17 районах республики.

За совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица в госорганах республики и 108 — в органах местного самоуправления. В связи с утратой доверия уволен один сотрудник Министерства лесного хозяйства и пять муниципальных служащих.

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