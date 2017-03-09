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16:01 (мск), источник: РИА Крым

Ни один подрядчик в Крыму не отремонтировал дороги в срок — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Подрядчики, ведущие дорожные работы на территории Крыма, не соблюдают заявленные сроки. Об этом на совещании по дорожному строительству в четверг сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Ни одного не могу назвать, кто выполнил в срок все работы. Если такие есть, то назовите хоть одного сейчас, в присутствие прессы? Ни один подрядчик своих обещаний не выполнил. Я не сторонник сейчас каких-то радикальных мер, но в то же вовремя мы с вами должны брать в расчет, что слово наших подрядчиков ничего не стоит», — констатировал Аксенов.

В связи с этим глава РК отметил, что в договорах с подрядчиками должны быть прописаны конкретные штрафные санкции и меры ответственности за неисполнение в срок поручений. Более того, он поручил привлекать исполнителей работ к ответственности в случае, если на неотремонтированных в срок дорогах автомобилисты будут повреждать машины.

«Неисполнение в срок влечет увеличение аварийности — крымчане страдают, бьют машины, пробивают колеса. Вообще на участках, которые в срок не выполняются, на подрядчика надо ответственность вешать за побитые машины. Это было бы справедливо. Если обещает в конкретный срок все сдать, а после этого срока кто-то попадает в яму, то, я считаю, все должно быть восстановлено за счет подрядчика», — отметил Аксенов.

Как сообщил вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, эта норма прописана в Гражданском кодексе РФ. Однако, по информации Аксенова, об этом знают далеко не все водители. Поэтому он поручил эту информацию разместить на официальных ресурсах, чтобы автовладельцы знали свои права и возможности.

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