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15:58 (мск), источник: Sputnik.md

Следующие парламентские выборы в Молдове будут проходить по-новому

Парламентские выборы, которые, скорее всего, состоятся в 2018 году, будут проводиться уже по новой избирательной системе — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил политолог Корнелиу Чуря.

Источник: Sputnik.md

Ранее председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк выдвинул инициативу, которая предусматривает переход к голосованию по одномандатным округам.

Предполагается, что граждане Молдовы будут выбирать из конкретных кандидатов, а не по партийным спискам и даже смогут отправлять в отставку депутатов.

По мнению эксперта Корнелия Чури, скорее всего, в Молдове будет принята смешанная система выборов в парламент: по партийным спискам и по округам. Политолог считает, что новая избирательная система станет предметом переговоров между президентом страны и парламентской коалицией. Собеседник не исключил, что стороны придут к компромиссному решению, которое будет заключаться в принятии смешанной формулы голосования в парламент республики.

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