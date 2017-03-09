Следующие парламентские выборы в Молдове будут проходить по-новому

Ранее председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк выдвинул инициативу, которая предусматривает переход к голосованию по одномандатным округам.

Предполагается, что граждане Молдовы будут выбирать из конкретных кандидатов, а не по партийным спискам и даже смогут отправлять в отставку депутатов.

По мнению эксперта Корнелия Чури, скорее всего, в Молдове будет принята смешанная система выборов в парламент: по партийным спискам и по округам. Политолог считает, что новая избирательная система станет предметом переговоров между президентом страны и парламентской коалицией. Собеседник не исключил, что стороны придут к компромиссному решению, которое будет заключаться в принятии смешанной формулы голосования в парламент республики.