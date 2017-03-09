Депутат о решениях по декрету № 3: государство пошло навстречу людям

«Такая пауза даст возможность уточнить все списки на местах, ведь в них должны входить исключительно те, кто обязан платить сбор. Не секрет, что в этих списках были неточности и извещения на его уплату часто приходило не по адресу, — отметил Олег Левшунов. — Теперь у местных органов власти, депутатов будет время, чтобы все еще раз пересмотреть и снять проблемные вопросы».
На сегодняшнем совещании глава государства поручил разобраться во всех аспектах реализации декрета. «Все озвученные решения демонстрируют, что государство пошло навстречу людям», — подчеркнул собеседник.
При этом он обратил внимание на главную задачу декрета — приобщить к труду тех, кто способен и должен работать.
В целом Олег Левшунов добавил, что на состоявшемся совещании об актуальных вопросах развития страны Президент Александр Лукашенко поднял вопросы, которые сегодня больше всего интересуют людей, — трудоустройство безработных, повышение заработной платы до $500, белорусско-российские отношения.