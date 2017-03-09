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15:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале завершен конкурс на пост главы Фонда капремонта

Победителя назовут через 5 дней.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области завершился третий, окончательный, этап конкурса по определению нового руководителя регионального Фонда содействия капремонту. До финального испытания — собеседования — дошли двое: глава одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Никита Копаев и бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов. 9 марта они держали ответ перед специальной комиссией, в которую вошли представители регионального правительства, минЖКХ и общественники.

Как рассказал «Уралинформбюро» член комиссии, секретарь областной Общественной палаты Сергей Полыганов, окончательное решение по победителю конкурса еще не принято.

«С точки зрения результатов опроса видно, что у Суханова больше управленческий опыт. Второй претендент больше работает “на земле” и хорошо знает Тагил. Но, конечно же, нужен кандидат, который может лучше общаться с главами и, скажем так, масштабнее мыслить. Нам нужен руководитель, который имеет такой опыт», — поделился личным мнением собеседник агентства.

Имя нового гендиректора Фонда станет известно через 5 дней — когда свердловским министром ЖКХ Николаем Смирновым будет подписан приказ о назначении. Следует отметить, что еще по итогам первого этапа конкурса источники «Уралинформбюро» называли фаворитом Станислава Суханова, покинувшего пост мэра Сухого Лога в начале марта.

Предыдущий постоянный руководитель организации Александр Караваев сложил полномочия в январе 2016 года. При нем в 2015-м программа капремонта в регионе оказалась провалена — из тысячи подлежащих обновлению домов отремонтировали лишь 134. Последний год Фондом на правах и.о. руководит Андрей Андриянов.

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