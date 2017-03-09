Начальник областного ГУ МВД Сергей Солодовников освобожден от должности
9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника ГУ МВД по Самарской области
9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника ГУ МВД по Самарской области
Напомним, генерал Солодовников возглавлял областное ГУ МВД с февраля 2015 года. До перевода на службу в Самарскую область он возглавлял УМВД России по Кировской области.
В январе текущего года в регионе работала инспекция центрального аппарата МВД, по результатам которой областной главк получил оценку «неудовлетворительно».
Ранее неофициальные источники утверждали, что Солодовников может в будущем переехать в Москву.
Между тем в
Тем же приказом от 9 марта на должность начальника УФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов.
«Все дело в том, что