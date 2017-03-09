Начальник областного ГУ МВД Сергей Солодовников освобожден от должности

Напомним, генерал Солодовников возглавлял областное ГУ МВД с февраля 2015 года. До перевода на службу в Самарскую область он возглавлял УМВД России по Кировской области.

В январе текущего года в регионе работала инспекция центрального аппарата МВД, по результатам которой областной главк получил оценку «неудовлетворительно».

Ранее неофициальные источники утверждали, что Солодовников может в будущем переехать в Москву.

Между тем в пресс-службе областного главка отказались комментировать как дальнейшую судьбу своего генерала, так и возможные кандидатуры на статус и.о. начальника.

Тем же приказом от 9 марта на должность начальника УФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов.