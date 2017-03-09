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16:09 (мск), источник: Volga News

Начальник областного ГУ МВД Сергей Солодовников освобожден от должности

9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Volga News

Напомним, генерал Солодовников возглавлял областное ГУ МВД с февраля 2015 года. До перевода на службу в Самарскую область он возглавлял УМВД России по Кировской области.

В январе текущего года в регионе работала инспекция центрального аппарата МВД, по результатам которой областной главк получил оценку «неудовлетворительно».

Ранее неофициальные источники утверждали, что Солодовников может в будущем переехать в Москву.

Между тем в пресс-службе областного главка отказались комментировать как дальнейшую судьбу своего генерала, так и возможные кандидатуры на статус и.о. начальника.

Тем же приказом от 9 марта на должность начальника УФСИН России по Самарской области назначен Рамиз Алмазов.

«Все дело в том, что из-за снижения числа осужденных в ноябре 2016 г. ГУФСИН России по Самарской области “превратилась” в УФСИН России по Самарской области, и сотрудники были выведены за штат, а генерал-лейтенант внутренней службы Алмазов был назначен врио начальника, — объяснил пресс-секретарь ведомства Алексей Халитов. — Теперь он официально назначен руководителем УФСИН России по Самарской области».

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