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15:50 (мск), источник: Tengrinews

Министерство культуры и спорта РК готово примириться с Жаманкуловым

Министерство культуры и спорта РК готово примириться с обвиняемыми по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма «Феникс», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Министерство культуры и спорта готово примириться с подозреваемыми в порядке медиации, если они все признают свою вину полностью и возместят ущерб государству. Мы поддерживаем обвинительный акт государственного обвинителя», — сказал представитель потерпевшей стороны — Министерства культуры и спорта РК — Асхат Жаксыбеков.

Судья Такен Шакиров сделал ему замечание, что медиации в уголовном деле нет, но есть процессуальное соглашение. Затем защита режиссера Талгада Жаныбекова ходатайствовала о приглашении в качестве свидетеля бывшего вице-министра культуры и спорта РК Галыма Ахмедьярова. На что судья ответил, что сперва нужно допросить представителя министерства.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось сегодня, 9 марта. На скамье подсудимых девять человек: народный артист Тунгышбай Жаманкулов, режиссер Талгад Жаныбеков, исполнительный продюсер фильма «Феникс» Наталья Юдина, управляющий директор по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаукар Искакова, редактор картины Гизат Султанов, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников, второй режиссер картины Бижан Абишев, директор съемочной группы в подготовительном периоде «Феникса» Марлен Абишев, представитель ТОО Данияр Маратулы Абдыкадыров. Их обвиняют в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма «Феникс», в сумме почти 69 миллионов тенге.

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