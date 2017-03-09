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16:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Путин уволил главу СУ СКР по Приморью

Как гласит указ президента, генерал-лейтенант юстиции, глава следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Сергей Александрович Бобровничий отправлен в отставку.

Источник: ДЕЙТА

Вместе с ним постов лишились еще девять генералов из СК, МВД и ФСИН.

Напомним, ИА Дейта одним из первых — еще в середине февраля — сообщило, что в ближайшее время следственное ведомство в Приморье ждут большие перемены. Осталось только дождаться логического завершения этой перестановки — назначения нового генерала. Им, по информации ИА Дейта, станет Андрей Коновод, который пока официально руководит СУ СКР по ЕАО.

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