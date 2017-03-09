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16:13 (мск), источник: Новая Кубань

Путин назначил нового руководителя кубанского управления МЧС

Его возглавил полковник внутренней службы Александр Тарарыкин.

Краснодар. 9 мар. — Новая Кубань. Президент России подписал указ 9 марта. Данные опубликованы на официальном портале Государственной системы правовой информации.

Раннее Тарарыкин был заместителем начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Он курировал направления антитеррористической и антикризисной деятельности. Исполняющим обязанности руководителя регионального управления на протяжении полугода был Иван Колонтай.

Тарарыкин родом из г. Майкопа. В 2002 году завершил обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Начинал трудовую карьеру в Московской области. В 2005 году был распределен в Краснодарский край. Имеет государственные и ведомственные награды.

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