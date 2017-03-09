Путин назначил нового руководителя кубанского управления МЧС

Краснодар. 9 мар. — Новая Кубань. Президент России подписал указ 9 марта. Данные опубликованы на официальном портале Государственной системы правовой информации.

Раннее Тарарыкин был заместителем начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Он курировал направления антитеррористической и антикризисной деятельности. Исполняющим обязанности руководителя регионального управления на протяжении полугода был Иван Колонтай.

Тарарыкин родом из г. Майкопа. В 2002 году завершил обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Начинал трудовую карьеру в Московской области. В 2005 году был распределен в Краснодарский край. Имеет государственные и ведомственные награды.