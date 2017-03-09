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16:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экс-руководителю управления ЖКХ нашли место в мэрии Воронежа

Игорь Черенков приступил к работе в качестве замглавы управления.

Бывший глава управления ЖКХ Воронежа Игорь Черенков сохранил работу в мэрии. Чиновник занял пост заместителя руководителя управления ЖКХ. К исполнению обязанностей Черенков приступил 1 марта, сообщили в пресс-службе горадминистрации в четверг, 9 марта.

Об увольнении чиновника стало известно 2 марта. В мэрии отмечали, что Черенков продолжит работу в структуре управления ЖКХ, но какую должность он займет, не сообщали. После его отставки управление возглавила Алла Макеева, бывший заместитель Черенкова.

О смене руководства управления губернатор Алексей Гордеев и мэр Александр Гусев договорились на оперативном совещании в облправительстве 27 февраля. Поводом для кадровых перестановок стала плохая очистка крыш от наледи. При падении с крыш сосулек и глыб льда пострадали горожане.

— Мы с главой города приняли решение укрепить управление ЖКХ, сменить там руководителя. Просьба к правоохранительным органам, прокуратуре, управлению Следственного комитета помочь нам довести до конца всю цепочку ответственности, сделать так, чтобы управляющие компании понимали, что они получают деньги не просто так, а за конкретную работу, и несут ответственность и перед людьми, и перед властью, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Губернатор просил силовиков «довести до конца» дела в отношении управляющих компаний, виновных в некачественной чистке крыш. Фигурантами дел стали руководители УК Советского и Ленинского районов Воронежа, на время следствия их отправили под домашний арест.

Контекст

С 16 по 26 февраля в результате падения сосулек пострадали 11 горожан. Наибольшее количество пострадавших от падения наледи медики зарегистрировали с 20 по 22 февраля: 20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская, в тот же день глыба льда рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская, пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Тогда же глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и задела 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Одна из женщин получила травму головы.

Глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса 22 января — женщина потеряла сознание, а также на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января. В тот же день наледь упала на 39-летнего мужчину у дома № 61 на улице 20 лет Октября. Наконец, козырек подъезда дома № 11 по улице Ворошилова под тяжестью снега обрушился на 77-летнюю пенсионерку.

В результате происшествий фигурантом уголовного дела стал директор УК Советского района Радион Каюков, попал под следствие директор управляющей компании Ленинского района Андрей Петренко.

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