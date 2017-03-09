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16:37 (мск), источник: Tengrinews

Глава комитета МИР РК взят под стражу на 2 месяца

Базарбай Нурабаев будет находиться под стражей до 6 мая.

Источник: Tengrinews

Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«8 марта 2017 года районный суд № 2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде задержания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, по данным Нацбюро по противодействию коррупции, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

«Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета — его заместитель Н. Курбанов, руководители РГУ «Центрказнедра» и «Южказнедра» А. Нуржаубай и Е. Адильханов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А. Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б. Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета», — говорилось в сообщении.

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