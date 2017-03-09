Яровая внесла закон о борьбе с «группами смерти»
В четверг, 9 марта, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с призывами подростков в социальных сетях к суициду, за которые теперь будут давать 12 лет лишения свободы.
В четверг, 9 марта, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с призывами подростков в социальных сетях к суициду, за которые теперь будут давать 12 лет лишения свободы.
Автор законопроекта
По словам Яровой, наказание может наступить, если даже подросток не совершил суицид.
Согласно документу в Уголовном кодексе может появиться новая статья 110.1, предусматривающая «ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства». Под этим «склонением» автор подразумевает уговоры, предложения, подкуп, обман, а также советы, как совершить суицид.
Самостоятельная уголовная ответственность устанавливается за «организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов», говорится в пояснительной записке. Яровая уточняет, что «речь идет об ответственности для администраторов так называемых групп смерти и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением прежде всего детей к совершению самоубийства».
Законопроект Яровой получит поддержку депутатов, сообщил РБК первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев. Документ, по его словам, готовился с привлечением специалистов правоохранительных органов и Верховного суда. «Явление есть, и было понятно, что действующих положений УК по наказанию за доведение до суицида недостаточно», — сказал депутат.
Сам Валеев не видит опасности, что борьба с «группами смерти» повлечет за собой ограничения свободы в интернете. «Закрытие вредоносных сайтов и так предусмотрено законодательством. Ужесточается именно наказание за склонение к суициду», — отметил Валеев.
Ранее принятие соответствующих поправок в уголовное законодательство поддержал президент России Владимир Путин. На ежегодной коллегии МВД в четверг глава государства назвал важной проблемой распространение сайтов, пропагандирующих самоубийства среди подростков, передавал корреспондент РБК.
В середине февраля
Вот с этого и надо было начинать. Так бы никто и пальцем не шевельнул бы.