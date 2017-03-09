Яровая внесла закон о борьбе с «группами смерти»

Источник: РИА "Новости"

Автор законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отмечает направленность закона против так называемых групп смерти.

Поправки затронут УК и УПК. Они суммарно предусматривают наказание сроком лишения свободы до 12 лет для ответственных в склонении детей к самоубийствам в социальных сетях

По словам Яровой, наказание может наступить, если даже подросток не совершил суицид. Согласно документу в Уголовном кодексе может появиться новая статья 110.1, предусматривающая «ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства». Под этим «склонением» автор подразумевает уговоры, предложения, подкуп, обман, а также советы, как совершить суицид. Самостоятельная уголовная ответственность устанавливается за «организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов», говорится в пояснительной записке. Яровая уточняет, что «речь идет об ответственности для администраторов так называемых групп смерти и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением прежде всего детей к совершению самоубийства».

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