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16:55 (мск), источник: РБК

Яровая внесла закон о борьбе с «группами смерти»

В четверг, 9 марта, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с призывами подростков в социальных сетях к суициду, за которые теперь будут давать 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Автор законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отмечает направленность закона против так называемых групп смерти.

Поправки затронут УК и УПК. Они суммарно предусматривают наказание сроком лишения свободы до 12 лет для ответственных в склонении детей к самоубийствам в социальных сетях

По словам Яровой, наказание может наступить, если даже подросток не совершил суицид.

Согласно документу в Уголовном кодексе может появиться новая статья 110.1, предусматривающая «ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства». Под этим «склонением» автор подразумевает уговоры, предложения, подкуп, обман, а также советы, как совершить суицид.

Самостоятельная уголовная ответственность устанавливается за «организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов», говорится в пояснительной записке. Яровая уточняет, что «речь идет об ответственности для администраторов так называемых групп смерти и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением прежде всего детей к совершению самоубийства».

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Законопроект Яровой получит поддержку депутатов, сообщил РБК первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев. Документ, по его словам, готовился с привлечением специалистов правоохранительных органов и Верховного суда. «Явление есть, и было понятно, что действующих положений УК по наказанию за доведение до суицида недостаточно», — сказал депутат.

Сам Валеев не видит опасности, что борьба с «группами смерти» повлечет за собой ограничения свободы в интернете. «Закрытие вредоносных сайтов и так предусмотрено законодательством. Ужесточается именно наказание за склонение к суициду», — отметил Валеев.

Ранее принятие соответствующих поправок в уголовное законодательство поддержал президент России Владимир Путин. На ежегодной коллегии МВД в четверг глава государства назвал важной проблемой распространение сайтов, пропагандирующих самоубийства среди подростков, передавал корреспондент РБК.

В середине февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в 2016 году самоубийство совершили 720 несовершеннолетних. Она отмечала, что пропаганда суицида идет через интернет.

Комментарии
8
Сергеев
Таки давно пора!!!!! А то бредовые быстро принимают
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Sergey
Он и так по сути своей бредовый. Как и все без исключения, законодательные инициативы Яровой. Сейчас начнётся очередной виток "борьбы с ведьмами". ))
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Sergey
@Ранее принятие соответствующих поправок в уголовное законодательство поддержал президент России Владимир Путин.@
Вот с этого и надо было начинать. Так бы никто и пальцем не шевельнул бы.
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