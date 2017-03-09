Президент РТ: Система образования должна соответствовать вызовам времени

«Главный вопрос — подготовка педагогических кадров. Важным направлением здесь является подготовка учителей для дошкольных образовательных учреждений. И второе — переподготовка педагогов. Мир меняется, находится на стадии четвертой технологической революции. Эти процессы диктуют нам новые требования. Система образования и подготовки кадров должна соответствовать вызовам времени. Поэтому серьезным шагом в данном направлении станет создание Центра переподготовки педагогических кадров республики на базе КФУ», — считает лидер Татарстана.
Президент РТ рассказал, что до заседания попечительского совета посетил ряд инфраструктурных объектов университета, где ведутся серьезные работы по реконструкции и техническому оснащению.
«Посетили классы, увидели процесс подготовки специалистов, в том числе и то, как используются самые передовые технологии. Нас очень впечатляет работа, проводимая по медицинскому кластеру. Объект, который оказался в таком сложном положении, бывший Казанский военный госпиталь, сегодня приводится в порядок. Думаю, что в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицинской сферы», — сказал он, подчеркнув необходимость завершения строительных работ в установленные сроки.
По словам Р. Минниханова, впечатлили его и научно-образовательные площадки вуза. Например, на базе Института международных отношений, истории и востоковедения создан Центр по исламоведению. «Проводится совместная работа с представителями религиозных и общественных организаций, силовых структур, исправительных учреждений. Ожидается, что деятельность центра и исследования ученых будут способствовать пресечению проникновения на территорию республики радикальных исламистских течений. Здесь также будет проводиться работа с мигрантами, которая сегодня очень важна», — сказал он.
Лидер Татарстана отметил, что в Институте психологии и образования создана необходимая инфраструктура для обучения педагогов разных направлений. По его мнению, необходимо поддерживать целевое направление, чтобы удержать специалистов в республике.
«Мы видим серьезные изменения позиций университета. Конечно, здесь большую роль играет поддержка, в том числе и попечителей», — заметил Рустам Минниханов.
Он также высказался по поводу включения Альметьевского государственного нефтяного института в состав КФУ: «Присоединяем институт к университету и создаем Высшую нефтяную школу. С учетом серьезных наработок и исследовательской базы, которая есть у КФУ и Альметьевского института, появится крупный образовательный исследовательский центр. Ставится серьезная задача по уровню подготовки специалистов и преподавателей, поэтому школа должна быть одной из ведущих в мире».
«Сегодня стоит вопрос о подписании соответствующего соглашения с Минобрнауки России. Здесь работа движется», — прокомментировал в свою очередь ректор КФУ Ильшат Гафуров реорганизацию Альметьевского государственного нефтяного института.