Президент РТ: Система образования должна соответствовать вызовам времени

«Главный вопрос — подготовка педагогических кадров. Важным направлением здесь является подготовка учителей для дошкольных образовательных учреждений. И второе — переподготовка педагогов. Мир меняется, находится на стадии четвертой технологической революции. Эти процессы диктуют нам новые требования. Система образования и подготовки кадров должна соответствовать вызовам времени. Поэтому серьезным шагом в данном направлении станет создание Центра переподготовки педагогических кадров республики на базе КФУ», — считает лидер Татарстана.

Президент РТ рассказал, что до заседания попечительского совета посетил ряд инфраструктурных объектов университета, где ведутся серьезные работы по реконструкции и техническому оснащению.

«Посетили классы, увидели процесс подготовки специалистов, в том числе и то, как используются самые передовые технологии. Нас очень впечатляет работа, проводимая по медицинскому кластеру. Объект, который оказался в таком сложном положении, бывший Казанский военный госпиталь, сегодня приводится в порядок. Думаю, что в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицинской сферы», — сказал он, подчеркнув необходимость завершения строительных работ в установленные сроки.