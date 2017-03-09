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18:52 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Около 1300 человек трудятся над возведением стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке

Ход строительства стадиона «Нижний Новгород» проверил сегодня губернатор Валерий Шанцев.

На сегодняшний день осталось разобрать десять с половиной поддерживающих крышу опор. Когда это будет сделано, весь металл с будущего футбольного поля уберут. Кроме того, выполнено 7 из 17 тысяч перегородок, а с этой недели начнется устройство входных групп.

Большое внимание уделяется и электропроводке. На сегодня установлены 3 из пяти трансформаторных подстанций. Еще две планируют закончить к концу марта. Кроме того, ведется работа по устройству внутренних систем. Всего в строительства стадиона принимают участие около 1300 рабочих.

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