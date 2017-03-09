Около 1300 человек трудятся над возведением стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке
Ход строительства стадиона «Нижний Новгород» проверил сегодня губернатор Валерий Шанцев.
Ход строительства стадиона «Нижний Новгород» проверил сегодня губернатор Валерий Шанцев.
На сегодняшний день осталось разобрать десять с половиной поддерживающих крышу опор. Когда это будет сделано, весь металл с будущего футбольного поля уберут. Кроме того, выполнено 7 из 17 тысяч перегородок, а с этой недели начнется устройство входных групп.
Большое внимание уделяется и электропроводке. На сегодня установлены 3 из пяти трансформаторных подстанций. Еще две планируют закончить к концу марта. Кроме того, ведется работа по устройству внутренних систем. Всего в строительства стадиона принимают участие около 1300 рабочих.