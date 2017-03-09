Зарплата воронежских чиновников выросла на 18% за 2016 год

Зарплата воронежских чиновников, служащих в федеральных госорганах, выросла на 17,9% за 2016 год, сообщил Воронежстат в среду, 7 марта. Среднемесячная зарплата госслужащего в январе-декабре 2016 года составила 32116 рублей. Это на 17,9% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.



По данным Воронежстата, штаты должностей гражданской службы укомплектовали на 93,6%. На конец 2016 года в федеральных ведомствах Воронежской области работали 6,8 тыс. человек — 37,8% от общей численности сотрудников в этих органах. Из них 5,4 тыс. человек — работники органов исполнительной власти (средняя зарплата — 33248 рублей). В органах судебной власти и прокуратуре работали 1,4 тыс. человек, и их средняя зарплата на конец 2016 года — 27807 тыс. рублей. Воронежстат учел зарплату без социальных выплат.



В статистике не учли данные о размере зарплат в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), в Службе внешней разведки (СВР), в Федеральной службе безопасности (ФСБ), в Федеральной службе охраны (ФСО), в Главном управлении социальных программ Президента.