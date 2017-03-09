Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
В России введут новые нормы труда для женщин
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Александр Овечкин впервые станет отцом
Китаянка родила младенца-гиганта
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
18:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Зарплата воронежских чиновников выросла на 18% за 2016 год

Оплата труда увеличилась у госслужащих федеральных ведомств.

Зарплата воронежских чиновников, служащих в федеральных госорганах, выросла на 17,9% за 2016 год, сообщил Воронежстат в среду, 7 марта. Среднемесячная зарплата госслужащего в январе-декабре 2016 года составила 32116 рублей. Это на 17,9% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

По данным Воронежстата, штаты должностей гражданской службы укомплектовали на 93,6%. На конец 2016 года в федеральных ведомствах Воронежской области работали 6,8 тыс. человек — 37,8% от общей численности сотрудников в этих органах. Из них 5,4 тыс. человек — работники органов исполнительной власти (средняя зарплата — 33248 рублей). В органах судебной власти и прокуратуре работали 1,4 тыс. человек, и их средняя зарплата на конец 2016 года — 27807 тыс. рублей. Воронежстат учел зарплату без социальных выплат.

В статистике не учли данные о размере зарплат в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), в Службе внешней разведки (СВР), в Федеральной службе безопасности (ФСБ), в Федеральной службе охраны (ФСО), в Главном управлении социальных программ Президента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Утопил, чтобы не досталась никому». В воронежском селе похоронили убитую девочку
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Иран испытал новую баллистическую ракету
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «группами смерти»
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Александр Овечкин впервые станет отцом Жена 31-летнего хоккеиста Анастасия Шубская ждёт ребёнка.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь