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17:31 (мск), источник: Интерфакс

Почти 50 дипломатов из Турции запросили убежища в Швейцарии

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Турецкие дипломаты направили властям Швейцарии запрос о предоставлении им права на убежище, сообщается в четверг на сайте германской газеты Tages-Anzeiger, которая ссылается на данные властей Турции.

Источник: Reuters

В списке, распространенном МИД Турции, говорится, что убежища запросили 48 дипломатических работников.

Среди дипломатов в частности числится советник-посланник турецкого посольства в Берне, которого в Анкаре обвиняют в поддержке проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетуллаха Гюлена

Имена и должности других дипломатов пока не уточняются.

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