Почти 50 дипломатов из Турции запросили убежища в Швейцарии

В списке, распространенном МИД Турции, говорится, что убежища запросили 48 дипломатических работников.

Среди дипломатов в частности числится советник-посланник турецкого посольства в Берне, которого в Анкаре обвиняют в поддержке проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетуллаха Гюлена