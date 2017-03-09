Почти 50 дипломатов из Турции запросили убежища в Швейцарии
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Турецкие дипломаты направили властям Швейцарии запрос о предоставлении им права на убежище, сообщается в четверг на сайте германской газеты
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Турецкие дипломаты направили властям Швейцарии запрос о предоставлении им права на убежище, сообщается в четверг на сайте германской газеты
В списке, распространенном МИД Турции, говорится, что убежища запросили 48 дипломатических работников.
Имена и должности других дипломатов пока не уточняются.