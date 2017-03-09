Перечень освобожденных от уплаты сбора на финансирование госрасходов расширят в Беларуси

«Есть моменты, которые нужно доработать. В том числе будет дополнен круг категорий людей, которые будут освобождены от финансового сбора: это и матери, которые находятся дома с ребенком до 7 лет, и дети, которые ухаживают за больными родителями», — сказала Тамара Красовская. Что касается граждан, проходящих альтернативную службу, для них предусмотрена льгота — если в год окончания службы возникнут вопросы с устройством, они также в этот год будут освобождены от финансового сбора. От уплаты освободят занятых огородничеством и садовничеством.

Тамара Красовская отметила, что государство социально поддерживает граждан. Они пользуются услугами больниц, спортивных учреждений, дети ходят в школу и сады. Поэтому каждый должен принимать участие в финансировании госрасходов. Самое важное, по словам депутата, увидеть тех людей, которым нужно помочь. А тех, кто раньше не работал и сейчас не хочет, нужно привлечь к труду.