Пятеро депутатов пропустили все заседания Рады в 2017 году, — КИУ
По данным письменной и электронной регистрации пятеро народных депутатов еще ни разу в 2017 году не присутствовали на пленарных заседаниях Верховной Рады.
По данным письменной и электронной регистрации пятеро народных депутатов еще ни разу в 2017 году не присутствовали на пленарных заседаниях Верховной Рады.
Соответствующую статистику обнародовал 9 марта Комитет избирателей Украины.
Это члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Белецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых украинской властью.
Отмечается, что Белецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования протестующих возле ВР, но в парламенте зарегистрирован не был.
По данным письменной регистрации ни одного заседания в 2017 году также не посетили члены «Оппозиционного блока» Михаил Добкин и Юрий Солод. Однако по данным электронной регистрации эти депутаты были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали (пропущено 99% голосований). Поэтому их участие в работе Рады под вопросом.
Кроме того, упомянутые народные депутаты в
Всего в
Напомним, общественное движение «Честно» проанализировало посещаемость народных депутатов Украины за февраль 2017 года.