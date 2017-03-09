Пятеро депутатов пропустили все заседания Рады в 2017 году, — КИУ

Это члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Белецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых украинской властью.

Отмечается, что Белецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования протестующих возле ВР, но в парламенте зарегистрирован не был.

По данным письменной регистрации ни одного заседания в 2017 году также не посетили члены «Оппозиционного блока» Михаил Добкин и Юрий Солод. Однако по данным электронной регистрации эти депутаты были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали (пропущено 99% голосований). Поэтому их участие в работе Рады под вопросом.

Кроме того, упомянутые народные депутаты в январе-феврале не посещали заседания профильных комитетов Рады.

Всего в январе-феврале 2017 года состоялось 18 пленарных заседаний Верховной Рады.

Напомним, общественное движение «Честно» проанализировало посещаемость народных депутатов Украины за февраль 2017 года.