Wikileaks предоставит IT-компаниям сведения о хакерских инструментах ЦРУ

«У WikiLeaks есть гораздо больше информации о том, что происходит с программой по кибероружию, так что… мы приняли решение работать с ними (производителями) и предоставить им эксклюзивный доступ к дополнительным техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они смогли разработать необходимые меры», — сказал Ассанж.

Сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров.

Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

СМИ отмечают, что в некоторых файлах WikiLeaks встречаются названия таких программ для взлома, как Assassin и Medusa.

При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона.