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19:12 (мск), источник: РИА Новости

Wikileaks предоставит IT-компаниям сведения о хакерских инструментах ЦРУ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Организация WikiLeaks предоставит IT-компаниям эксклюзивный доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ, которые оказались в распоряжении сайта, заявил создатель организации Джулиан Ассанж.

Источник: РИА Новости

«У WikiLeaks есть гораздо больше информации о том, что происходит с программой по кибероружию, так что… мы приняли решение работать с ними (производителями) и предоставить им эксклюзивный доступ к дополнительным техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они смогли разработать необходимые меры», — сказал Ассанж.

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Сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров.

Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов

Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

СМИ отмечают, что в некоторых файлах WikiLeaks встречаются названия таких программ для взлома, как Assassin и Medusa.

При их помощи ЦРУ удается тайно получать информацию с iPhone, контролировать компьютеры корпорации Microsoft и даже использовать телевизоры фирмы Samsung в качестве микрофона.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать.
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николай бондарь
Вот это воля у мужика, однако. Хватка, блин, железная и голова варит серьёзно! Что его до сих не обвинят в связях с Россией?
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Как много людей хотят изменить мир... Как мало тех, кто хочет стать лучше сам...
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