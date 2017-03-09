Мэрия Иркутска обязала торговые центры и организации избавляться от снега

Придётся заключать договоры с подрядными организациями. Кроме того, мэр Дмитрий Бердников поручил главе Правобережного округа создать список торговых точек, расположенных в центре Иркутска, и проконтролировать, чтобы те не оставляли мусор на контейнерных площадках жилых зон. Градоначальник отметил, что центральная часть областного центра — это зона исторической застройки с большим количеством памятников архитектуры, и её нужно содержать в чистоте.