Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Крым принудительно выкупил заводы богатейшего человека Украины
В России введут новые нормы труда для женщин
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Александр Овечкин впервые станет отцом
Китаянка родила младенца-гиганта
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
19:38 (мск), источник: Интерфакс

Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок

Власти Польши были против повторного выдвижения бывшего премьера страны, остальные члены ЕС к мнению Варшавы не прислушались.

Источник: AP 2017

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Действующий председатель Европейского Совета Дональд Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе и будет возглавлять высший орган Евросоюза второй срок.

«Поздравляю Дональда Туска», — написал в своем твиттере председатель Европарламента Антонио Таяни.

Туск, который во время голосования и обсуждения не присутствовал в зале заседания Европейского Совета, ответил на поздравления в соцсети: «Благодарю за доверие и положительную оценку Европейский Совет. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше».

Председатель Европейского Совета избирается квалифицированным большинство членов Евросовета на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.

Читайте также
Польша выдвинула Сариуш-Вольского кандидатом на пост главы Евросовета
Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года

Повторному выдвижению кандидатуры бывшего премьер-министра Польши пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.

Кроме того, по мнению польского руководства, сама процедура избрания председателя Европейского Совета недостаточно проработана.

В Варшаве считают, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.

Читайте также
Польша не разделяет позицию Туска о новой администрации США

Польское правительство предлагало в качестве кандидата на замену Туску евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, хотя в столицах государств-членов ЕС эта кандидатура всерьез никем не воспринималась.

Дональд Туск родился в Гданьске, в 1980 году окончил исторический факультет Гданьского университета. В 2001 году стал одним из основателей партии «Гражданская платформа», которую возглавил в качестве председателя в 2003 году.

С ноября 2007 года до сентября 2014 года занимал пост премьер-министра Польши. 30 августа 2014 года избран председателем Европейского Совета. Заступил на этот пост 1 декабря 2014 года.

Комментарии
1
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Помни, что бы ты не делал за спиной у людей, ты делаешь это на глазах у Бога.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из закона о единой российской нации убрали слова о единой нации
Wikileaks даст IT-компаниям данные о хакерских инструментах ЦРУ
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Иран испытал новую баллистическую ракету
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «группами смерти»
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Александр Овечкин впервые станет отцом Жена 31-летнего хоккеиста Анастасия Шубская ждёт ребёнка.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь