Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок
Власти Польши были против повторного выдвижения бывшего премьера страны, остальные члены ЕС к мнению Варшавы не прислушались.
Власти Польши были против повторного выдвижения бывшего премьера страны, остальные члены ЕС к мнению Варшавы не прислушались.
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Действующий председатель Европейского Совета Дональд Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе и будет возглавлять высший орган Евросоюза второй срок.
«Поздравляю Дональда Туска», — написал в своем твиттере председатель Европарламента Антонио Таяни.
Туск, который во время голосования и обсуждения не присутствовал в зале заседания Европейского Совета, ответил на поздравления в соцсети: «Благодарю за доверие и положительную оценку Европейский Совет. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше».
Председатель Европейского Совета избирается квалифицированным большинство членов Евросовета на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.
Повторному выдвижению кандидатуры бывшего
Кроме того, по мнению польского руководства, сама процедура избрания председателя Европейского Совета недостаточно проработана.
В Варшаве считают, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться
Польское правительство предлагало в качестве кандидата на замену Туску евродепутата Яцека
Дональд Туск родился в Гданьске, в 1980 году окончил исторический факультет Гданьского университета. В 2001 году стал одним из основателей партии «Гражданская платформа», которую возглавил в качестве председателя в 2003 году.
С ноября 2007 года до сентября 2014 года занимал пост