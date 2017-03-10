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09:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор поручил снести незаконное ограждение в воронежском парке «Северный лес»

Губернатор Алексей Гордеев поручил мэру Воронежа Александру Гусеву разобраться с ситуацией вокруг природного парка «Северный лес» на бульваре Победы, часть которого неизвестные обнесли забором. О незаконном ограждении главе региона рассказал зампредседателя правительства области Максим Увайдов в четверг, 9 марта.

Чиновник добавил, что местные активисты пожаловались в приемную губернатора на вырубку 59 каштанов вдоль домов № 50 и 50 В по Бульвару Победы. Губернатор поручил подготовить обращение в природоохранную прокуратуру и взял ситуацию с поиском виновных на личный контроль.

По словам Максима Увайдова, основная задача природного парка «Северный лес», созданного в 2014 году, — поддержание экологического баланса в городе Воронеже, сохранение и восстановление природного комплекса. Летом 2014 года парк получил особый охранный статус, запрещающий на территории зеленой зоны охоту, вырубку деревьев и строительство зданий, не имеющих отношения к туризму, отдыху и научным исследованиям.

Неизвестные срубили 59 каштанов в природном парке «Северный лес» 27 февраля, причинив тем самым ущерб на 978 тыс. рублей. Экологи направили заявление в полицию. Виновный ответит за незаконную вырубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Специалисты попросили всех, кто обладает информацией о происшествии, сообщить об этом в управление экологии (улица 25 Октября, 37) или по телефону 8 (473) 228 31 82.

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