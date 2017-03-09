В ЦРУ вновь заявили, что Джулиан Ассанж не заслуживает доверия

«Как мы и говорили ранее, Джулиан Ассанж точно не является оплотом правды и честности. Несмотря на усилия Ассанжа и его соратников, ЦРУ продолжает активно собирать разведывательную информацию за рубежом, чтобы защитить Америку от террористов, враждебных государств и других противников», — утверждает Лью.

Ассанж, выступая ранее на пресс-конференции в Лондоне, назвал исторической некомпетентностью катастрофических масштабов действия ЦРУ, которое, разработав огромный арсенал вредоносных программ, не смогло защитить его от взлома. «Это исторический акт некомпетентности в катастрофических пропорциях — разработать такого размера арсенал вредоносных программ и хранить его весь в одном месте без должных мер безопасности», — заявил он.