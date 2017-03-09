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21:40 (мск), источник: ТАСС

В ЦРУ вновь заявили, что Джулиан Ассанж не заслуживает доверия

ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Создатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не заслуживает доверия и не является «оплотом честности».

Источник: AP 2017

Об этом говорится в распространенном заявлении представителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джонатана Лью.

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«Как мы и говорили ранее, Джулиан Ассанж точно не является оплотом правды и честности. Несмотря на усилия Ассанжа и его соратников, ЦРУ продолжает активно собирать разведывательную информацию за рубежом, чтобы защитить Америку от террористов, враждебных государств и других противников», — утверждает Лью.

Ассанж, выступая ранее на пресс-конференции в Лондоне, назвал исторической некомпетентностью катастрофических масштабов действия ЦРУ, которое, разработав огромный арсенал вредоносных программ, не смогло защитить его от взлома. «Это исторический акт некомпетентности в катастрофических пропорциях — разработать такого размера арсенал вредоносных программ и хранить его весь в одном месте без должных мер безопасности», — заявил он.

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Более того, стало известно о том, что ЦРУ использует американское консульство во Франкфурте-на-Майне в качестве скрытого штаба своих специалистов по кибервзлому.

Комментарии
11
Александр Моисеев
Вот так! Взяли, да и заявили! А нафик доказательства? Сейчас и так прокатыват всё, что угодно. Никто уже давно, со времени гибели СССР, доказательствами себя не утруждает. Главное: кто сказал - это решает всё!
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Метатрон
"Создатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не заслуживает доверия и не является «оплотом честности»." - сказало ЦРУ, которое прославилось своим беспардонным враньём, что даже президент США не доверяет этой конторе.
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Метатрон
«Как мы и говорили ранее, Джулиан Ассанж точно не является оплотом правды и честности. Несмотря на усилия Ассанжа и его соратников, ЦРУ продолжает активно собирать разведывательную информацию за рубежом, чтобы защитить Америку от террористов, враждебных государств и других противников», — утверждает Лью.
И это говорит ЦРУ, которое прославилось тем, что создало множество террористических организаций по всему, которых финансировало деньгами из бюджета США, по сути спонсировало терроризм против своих же граждан на их же деньги, выплаченный государству в виде налогов.
Кто-то ещё верит это лживой конторе?
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