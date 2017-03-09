В ЦРУ вновь заявили, что Джулиан Ассанж не заслуживает доверия
ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Создатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не заслуживает доверия и не является «оплотом честности».
ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Создатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не заслуживает доверия и не является «оплотом честности».
Об этом говорится в распространенном заявлении представителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джонатана Лью.
«Как мы и говорили ранее, Джулиан Ассанж точно не является оплотом правды и честности. Несмотря на усилия Ассанжа и его соратников, ЦРУ продолжает активно собирать разведывательную информацию за рубежом, чтобы защитить Америку от террористов, враждебных государств и других противников», — утверждает Лью.
Ассанж, выступая ранее на
Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Более того, стало известно о том, что ЦРУ использует американское консульство во
И это говорит ЦРУ, которое прославилось тем, что создало множество террористических организаций по всему, которых финансировало деньгами из бюджета США, по сути спонсировало терроризм против своих же граждан на их же деньги, выплаченный государству в виде налогов.
Кто-то ещё верит это лживой конторе?